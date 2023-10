Un nou raport al mișcarii „Salveaza Solul“ il prezinta pe dr. Muralee Thummarukudy, directorul biroului de coordonare a Inițiativei globale G20 pentru sol, UNCCD, care subliniaza importanța abordarii deficitului de cunoștințe despre sol in randul agricultorilor, al absolvenților, al publicului larg și al factorilor de decizie politica. In prezent, peste 3 milioane de hectare sunt afectate de deșertificare in Romania, conform unui document oficial publicat de Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor. Se preconizeaza ca, in cazul unei creșteri de 3°C a temperaturilor medii pana la sfarșitul secolului…