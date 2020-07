Stiri pe aceeasi tema

- Congresul SUA a adoptat joi o lege ce prevede sanctionarea responsabililor chinezi care incalca obligatiile internationale ale Chinei fata de autonomia Hong Kong-ului, transmit AFP si Reuters potrivit Agerpres. Senatul cu majoritate republicana a aprobat textul in unanimitate, a doua zi dupa ce Camera…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat, vineri, cu ocazia implinirii a 75 de ani de la sfarsitul celui de-al Doilea Razboi Mondial, ca, la fel ca in 1945, America "va triumfa", de aceasta data impotriva COVID-19, transmite AFP, conform Agerpres.Din cauza pandemiei de coronavirus, victoria…

- Presedintele american Donald Trump a declarat vineri ca unii membri ai personalului Casei Albe au inceput sa poarte masti, la o zi dupa ce valetul personal al presedintelui a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Donald Trump a afirmat, intr-un interviu…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, si vicepresedintele Mike Pence, au fost testati pentru coronavirus, a informat joi un purtator de cuvint al Casei Albe, conform Agerpres. Rezultatele pentru ambii lideri au fost negative. Testele au fost efectuate dupa ce s-a constatat ca un militar…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, si vicepresedintele Mike Pence au fost testati pentru coronavirus, iar rezultatele au fost negative, a informat joi un purtator de cuvant al Casei Albe. Testele au fost efectuate dupa ce s-a constatat ca un militar american de la Casa Alba era…

- O echipa alcatuita in principal din medici a fost trimisa in Coreea de Nord pentru a-i furniza „consiliere” lui Kim Jong-un , potrivit Reuters, care citeaza trei surse anonime. Insa e neclar daca aceasta are legatura cu zvonurile despre starea de sanatate a liderului de la Phenian. Media americane și…

- Presedintele Donald Trump a anuntat suspendarea contributiei SUA la Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) pe motivul "proastei gestionari" a pandemiei noului coronavirus. "Astazi ordon suspendarea finantarii OMS pe perioada realizarii unui studiu care va examina rolul OMS in gestionarea profund…

- Președintele SUA s-a ținut de cuvant, iar dupa cateva amenințari a sistat contribuția SUA la bugetul Organizației Mondiale a Sanatații, pe motiv ca a gestionat foarte prost pandemia de Covid-19.Presedintele Donald Trump a anuntat marti suspendarea contributiei SUA la Organizatia Mondiala a Sanatatii…