FIFA a decis să nu organizeze în acest an gala The Best anunță cotidianul spaniol Marca

Cotidianul spaniol Marca a anunţat, miercuri, că FIFA a decis să nu organizeze în acest an Gala premiilor FIFA The Best, din cauza pandemiei de coronavirus, potrivit news.ro.Gala ar fi trebuit să aibă loc în septembrie,… [citeste mai departe]