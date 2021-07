Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii de la Universitatea din Copenhaga și Institutul Max Planck pentru Cercetari Medicale din Germania au demonstrat ca infecția cu coronavirus poate fi tratata cu extract de artemisinina, o substanța care se conține in pelin. Rezultatele cercetarilor lor au fost publicate de revista științifica…

- Statele Unite au declarat marți ca se apropie de un acord cu guvernul german pentru „a împiedica Rusia sa foloseasca energia ca pe o arma” și, astfel, sa încerce sa dea pagina în legatura cu controversatul gazoduct Nord Stream 2 care leaga Rusia de Germania, relateaza AFP.…

- Osul piciorului unei cervide preistorice cu linii incrustate in urma cu 51.000 de ani este considerat una dintre cele mai vechi forme de arta, potrivit unui studiu citat de NBC. „Cu siguranta, nu este un medalion sau ceva de genul", a declarat Thomas Terberger, profesor si arheolog la Universitatea…

- Germania sustine ''pe deplin'' un nou pact al Uniunii Europene (UE) privind migratia care promoveaza redistribuirea refugiatilor si impartirea poverii financiare, afirma ministrul de externe Heiko Maas, care cere ca acordul UE cu Turcia privind refugiatii sa fie actualizat. De asemenea, el spune ca…

- Echipate cu dispozitive de monitorizare si masti, zeci de persoane au petrecut duminica dupa-amiaza pe ritmuri de muzica tehno la clubul berlinez Revier Suedost (cartierul de sud-est). Potrivit DPA, evenimentul-test a facut parte din proiectul-pilot „Open Air’‘, care are drept scop testarea unor modalitati…

- La inceputul lunii iunie 2021, am fost primit de curatorul și managerul de proiect Christina Eiden la Institutul Bukowina in Augsburg. Institutul este inființat din noiembrie 1989 și afiliat la Universitatea din Augsburg din 2003, in scopul cercetarii și transmiterii informațiilor despre istoria și…

- Statele Unite ale Americii au decis ridicarea sanctiunilor impuse companiei care construieste controversatul gazoduct Nord Stream 2 si directorului acesteia, a confirmat miercuri Germania, transmite dpa. Berlinul si Washingtonul dispun astfel de un ragaz de trei luni pentru a reglementa disputa legata…

- ”Rechinii” multinaționali de pe piața farmaceutica autohtona nu platesc niciun impozit pentru caștigurile uriașe pe care le fac la noi in țara, se arata intr-o investigație Cetateanul.net. Companiile fac vanzari catre rețelele din Romania direct din țarile de origine, ca și cum ar fi simple tranzacții…