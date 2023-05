Stiri pe aceeasi tema

- Echipajul Circumeuropa – nume care sugereaza o calatorie in jurul Europei pe calea apelor – alcatuit din Cristian Ilea, președinte Wild Watch Romania, inițiatorul expediției și capitanul acesteia, jurnalistul TVR Timișoara Cosmin Jitariuc, biologul Oana Gavriliuc, proprietarul ambarcațiunii „Gaia” Valentin…

- In jurul Europei pentru a duce salutul Timișoarei, Capitala culturala, pe intregul continent. Cinci temerari vor calatori pe fluvii și pe mare pentru a ajunge in peste 20 de orașe, foste și actuale capitale culturale europene.

- Ma bucura foarte tare faptul ca brașovenii au fost receptivi la propunerea mea de a construi un parc de aventura pe Dealul Melicilor. Am primit o serie de intrebari carora sper sa le raspund in acest comunicat, precum și o serie de idei de imbunatațire a proiectului. Așa cum precizam in comunicatul…

- Documentele americane arata ca cel mai probabil Ucraina nu iși va recupera anul acesta teritoriile ocupate de ruși. Ofensiva ucraineana de primavara se amana pentru la vara și pana atunci mai este mult, vedem la vara ce va fi. Razboiul se pare ca va continua și in 2024, fara ca vreuna din parțile implicate…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a fost intrerupt, marti, la Haga, de manifestanti care l-au intrebat „unde este democratia franceza", in timp ce se pregatea sa sustina un discurs despre viitorul Europei, relateaza AFP. „Unde este democratia franceza?", „Conventia climatica nu este respectata",…

- Fotbalul este un joc frumos, dar și crud, iar de la un moment dat echipele iși stabilesc prioritațile clar și precis. In urmatoarele șapte zile, cele mai importante echipe din acest sezon trebuie sa aleaga intre campionat, unde greșeala nu va fi fatala și etapa europeana, unde nu vor avea a doua șansa.…

- Ambasadorul Ucrainei la București, Ihor Prokopchuk, a declarat, marti, ca ucrainenii „lupta si pentru valori democratice” si ca „este responsabilitatea noastra comuna sa ne asiguram ca dictatorii si figurile autoritare nu pot infrange democratii”. Diplomatul a participat la o ceremonie de recunoastere…

Ministrul german al apararii, Boris Pistorius, a declarat ca lacunele din dotarea militara a tarii vor ramane si dupa 2030, intr-un comentariu pentru ziarul Welt am Sonntag.