- Ministerul rus de Externe a declarat luni ca "retorica" nucleara a G7 are drept unic scop exercitarea de presiuni psihologice, militare si politice asupra Moscovei si a Beijingului, informeaza Reuters.In comunicatul referitor la dezarmarea nucleara, o premiera, emis la summitul G7 saptamana trecuta,…

- Ministerul de Externe al Chinei a anuntat ca reprezentantul sau special pentru afaceri eurasiatice va vizita incepand de luni Ucraina si Rusia, dar si Polonia, Franta si Germania in ceea ce Beijingul numeste "un efort de promovare a discutiilor de pace", relateaza agentia Reuters, citata de The Guardian.Xi…

- Ministrul chinez de externe Qin Gang i-a asigurat pe omologii sai rus si indian in legatura cu aprofundarea legaturilor bilaterale, promitand ca "coordonarea si cooperarea" vor deveni mai puternice, intr-un gest de solidaritate cu doi dintre cei mai mari vecini ai Chinei, relateaza vineri Reuters, informeaza…

- Președintele francez Emmanuel Macron va incerca sa-l convinga pe omologul chinez Xi Jinping sa isi foloseasca influența asupra lui Vladimir Putin pentru a sprijini eforturile de pace in Ucraina. Macron a anunțat acest demers la Beijing, unde este insoțit de președintele Comisiei Europene, Ursula von…

- Razboi in Ucraina, ziua 392. Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat ca asteapta "dialog" cu administratia de la Beijing pe tema initiativelor de negocieri, in contextul in care presedintele Chinei, Xi Jinping, s-a aflat in vizita in Rusia.

- Presedintele rus spune ca propunerile Chinei ar putea fi folosite ca o baza pentru un acord de pace intre Rusia si Ucraina, dar nu considera ca Occidentul si Kievul vor așa ceva acum. Puterile occidentale doresc sa lupte impotriva Rusiei „pana la ultimul ucrainean”, a spus Putin la finalul vizitei efectuate…

- Rusia este pregatita sa ajute companiile chineze sa ia locul celor occidentale care au parasit Rusia ca urmare a sanctiunilor impuse acesteia pentru conflictul din Ucraina, i-a transmis presedintele rus Vladimir Putin omologului sau chinez Xi Jinping in timpul intalnirii lor desfasurate marti, 21 martie,…

- Președintele chinez Xi Jinping s-a intalnit luni la Moscova cu președintele Vladimir Putin, incercand atat sa aprofundeze legaturile economice cu un aliat pe care il considera o contrapondere utila pentru Occident, cat și sa promoveze rolul Beijingului ca potențial promotor de pace in Ucraina, potrivit…