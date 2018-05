Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 16 persoane au fost ucise, iar alte 38 ranite – majoritatea civili – marsi, la Kandahar, in sudul Afganistanului, in explozia unei camionete-capcana pe care fortele de ordine incercau sa o dezamorseze, potrivit unui bilant prezentat de autoritati si surse spitalicesti, relateaza AFP. ”Ultimele…

- Cel putin patru politisti si un civil au fost ucisi si mai mult de 30 de persoane au fost ranite marti la Kandahar, in sudul Afganistanului, in explozia unei camionete-capcana pe care fortele de ordine incercau s-o dezamorseze, transmite AFP, citand responsabili locali. 'Cinci persoane…

- Zi sangeroasa in Afganistan. Cel putin 29 de oameni au fost ucisi si 49 au fost raniti intr-un dublu atentat sinucigas la Kabul. Printre cei ucisi sunt 8 jurnalisti, intre care un fotograf al agentiei France Presse si 2 ziaristi de la Radio Europa Libera.

- UPDATE ora 12:30 – Organizatia jihadista Statul Islamic (SI) a revendicat atentatul sinucigas comis duminica la Kabul impotriva unui centru de inregistrare pentru alegerile legislative care vor avea loc in luna octombrie in Afganistan, atentat soldat, potrivit ultimului bilant, cu cel putin 31 de morti…

- Cel putin 12 persoane au fost ucise si alte 57 au fost ranite duminica la Kabul intr-un atentat sinucigas comis la un centru de inregistrare pentru alegerile legislative care vor avea loc in luna octombrie in Afganistan, potrivit unor surse oficiale afgane, relateaza Reuters. Un purtator de cuvant al…

- Un atentat sinucigas a avut loc duminica la Kabul la un centru de inregistrare pentru alegerile legislative care vor avea loc in luna octombrie in Afganistan, provocand cel putin patru morti si 15 raniti, potrivit unor surse oficiale afgane, relateaza Reuters si AFP. Seful politiei din…

- Cel putin 12 oameni au murit si alti 40 au fost raniti in urma unui atac cu un vehicul capcana comis in apropierea unui stadion din provincial afgana Helmand, informeaza site-ul agentiei The Associated Press. Autoritatile locale au precizat ca bilantul victimelor ar putea creste. …

- Cel putin 26 de oameni au murit, iar alti 18 sunt raniti, in urma unui presupus atac sinucigas cu bomba, langa o moschee din capitala afgana Kabul, au confirmat oficiali citati de BBC News, potrivit Digi 24.Atacatorul sinucigas ar fi detonat o bomba langa o multime de sute de oameni, care se adunasera…