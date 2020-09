Gabriela Firea, primar in funcție și reprezentant al PSD a fost invinsa de Nicușor Dan, susținut de PNL și Alianța USR PLUS, cel pe care l-a ridiculizat constant. Patru din cele sase primarii din Bucuresti au fost castigate, duminica, de candidatii sustinuti de PNL si Alianta USR PLUS, respectiv sectoarele 1, 2, 5 si 6, iar la celelalte doua sectoare – 3 si 4 – si-au pastrat mandatele primarii in functie, potrivit rezultatelor exit-poll-ului realizat de CURS – Avangarde. In Sectorul 5, doi candidati au obtinut acelasi scor. * La Sectorul 1, Clotilde Armand, candidatul PNL – USR PLUS, a obtinut…