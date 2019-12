Stiri pe aceeasi tema

- Britanicii au votat joi pentru a alege un nou Parlament, cel care ar trebui sa stabileasca data la care va avea loc Brexit-ul și felul in care va arata acesta. Rezultatele estimate de exit-poll sugereaza ca Boris Johnson a obținut o majoritate clara și ca și-ar putea duce planul la indeplinire: Brexit…

- Partidul Conservator, al premierului britanic in functie Boris Johnson, se claseaza pe primul loc in scrutinul parlamentar anticipat din Marea Britanie, arata rezultatele sondajelor efectuate la iesirea de la urne.știre in curs de actualizare

- Partidul Conservator al premierului Boris Johnson este creditat cu o majoritate confortabila de 68 de locuri in parlament la alegerile din 12 decembrie, datorita unei cresteri puternice a influentei sale in tabara sustinatorilor opozitiei laburiste, potrivit unui sondaj mult asteptat, publicat miercuri…

- Sprijinul pentru Partidul Conservator, al premierului britanic Boris Johnson, a ramas neschimbat la 40% din intentiile de vot, in timp ce Partidul Laburist urca pana la 30%, dupa primele zile de campanie pentru alegerile anticipate din Regatul Unit, potrivit unui sondaj de opinie recent, realizat…

- Sprijinul pentru Partidul Conservator, al premierului britanic Boris Johnson, a ramas neschimbat la 40% din intentiile de vot in ultima saptamana, in timp ce Partidul Laburist urca un punct procentual, pana la 30%, dupa primele zile de campanie pentru alegerile anticipate din Regatul Unite, arata un…

- Marea Britanie a intrat oficial in campanie pentru alegerile anticipate din 12 decembrie. Anunțul a fost facut de premierul Boris Johnson. S-a ajuns in aceasta situație in urma eșecurilor legate de adoptarea Acordului Brexit in Parlamentul britanic.

- "Ma intristeaza faptul ca am ajuns in aceasta situatie dupa 45 de ani in care am fost membru al Partidului Conservator si 22 de ani de serviciu ca deputat", a marturisit Hammond intr-o scrisoare deschisa adresata alegatorilor sai din circumscriptia Runnymede and Weybridge, din sudul Angliei.…

- Premierul britanic Boris Johnson a anunțat joi ca cere Parlamentului sa aprobe organizarea de alegeri generale anticipate pe 12 decembrie, ca parte a eforturilor sale de a asigura o ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmite Reuters.„Modalitatea prin care Brexitul poate fi…