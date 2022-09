Stiri pe aceeasi tema

- Italienii au votat duminica pentru a-și alege noii parlamentari și noua conducere politica a țarii, care are in componența pentru prima data dupa Al Doilea Razboi Mondial un partid de extrema dreapta. Exit poll-ul realizat de Rai prezinta primele procente dupa inchiderea urnelor: Alianța de centru dreapta,…

- Coaliția de dreapta condusa de partidul de extrema Fratelli d’Italia (FdI) a caștigat alegerile legislative organizate duminica in Italia, arata datele exit-poll de la inchiderea urnelor, potrivit agenției italiene ANSA. Rezultatele scrutinului inseamna ca Italia va avea prima femeie-premier, pe Giorgia…

- Blocul de dreapta din Italia, condus de Giorgia Meloni, este așteptat sa caștige alegerile anticipate, dar sambata (24 septembrie) alegatorii au avut pareri mixte cu privire la perspectiva primei femei prim-ministru. Toate sondajele de opinie au prezis ca grupul naționalist Frații Italiei, condus de…

- Alegerile parlamentare de duminica, din Italia, vor marca, foarte posibil, un moment istoric. Daca partidul lui Giorgia Meloni va caștiga, aceasta va fi prima femeie prim-ministru, in fruntea celui mai radical guvern, dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial, scrie Hotnews . Peste 50 de milioane de italieni…

- Cu toate ca Giorgia Meloni și Matteo Salvini, protagoniștii coaliției de extrema dreapta din Italia care pare ca va caștiga alegerile parlamentare de luna aceasta, au condamnat razboiul pe care Putin l-a declanșat in Ucraina, cei doi lideri italieni nu se pot pune de acord in privința masurilor impuse…

- Alessio Di Giulio, consilier din Florenta, s-a filmat alaturi de o femeie de etnie roma si a facut o „promisiune” cel putin controversata, care i-a revoltat pe multi: „Votati cu noi pe 25 septembrie si nu o s-o mai vedeti niciodata”. Declaratiile politicianului de extrema dreapta au starnit un val…

- Dupa demisia lui Mario Draghi din functia de prim-ministru al Italiei, presedintele Sergio Mattarella a dizolvat parlamentul italian si a propus alegeri anticipate. Presa din occident se teme ca din cauza crizei politice si celei economice, la 100 ani de la venirea dictatorului Benito Mussolini la putere,…

- Draghi a indicat in discursul sau de miercuri din Senat ca este dispus sa ramana in functia de premier daca partenerii sai de coalitie pot garanta ”sprijin sincer si concret” ca acesta sa continue. Cu toate acestea, desi a castigat un vot de incredere in Parlament miercuri seara, partidele-cheie din…