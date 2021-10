James Blake a lansat albumul “Friends That Break Your Heart”

Dupa trei ani, James Blake a lansat un album nou – “Friends That Break Your Heart”; considerat de artist a fi cel mai bun proiect al sau. Acesta contine single-urile “Say That You Will”, “Famous Last Words” si “Life Is Not The Same”. James a anuntat un turneu in Europa si… [citeste mai departe]