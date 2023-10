Stiri pe aceeasi tema

- Exercitiul national "Valahia 2023", privind simularea unui accident sever la Centrala Nuclearoelectrica Cernavoda, se desfasoara in perioada 3-5 octombrie, populatia fiind atentionata sa nu se panicheze pentru ca nu este o situatie de urgenta reala, potrivit Agerpres."Va avea loc exercitiul national…

- The Valahia 2023 national exercise, regarding the simulation of a severe accident at the Cernavoda Nuclear Power Plant, takes place between October 3-5, the population being cautioned not to panic because it is not a real emergency situation. "The Valahia 2023 national exercise regarding the production…

- Incepand de astazi, in perioada 3 5 octombrie a.c., se va desfasura exercitiul national privind producerea unei urgente nucleare radiologice Valahia 2023 , care va simula un scenariu de accident sever la Centrala Nuclearoelectrica Cernavoda Incepand de astazi, in perioada 3 5 octombrie a.c., se va desfasura…

- Exercițiul național privind producerea unei urgențe nucleare sau radiologice in care se „va simula un scenariu de accident sever” la Centrala Nuclearoelectrica Cernavoda va avea loc in perioada 3 – 5 octombrie, anunța Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Dobrogea.In cadrul exercițiului denumit…

- In perioada 3-5 octombrie are loc exercițiul național privind producerea unei urgențe nucleare “Valahia 2023”, care va simula un scenariu de accident sever la Centrala Nuclearoelectrica Cernavoda, transmite ISU Constanța. “Avand in vedere faptul ca la exercițiu deplasarea forțelor se va face exact ca…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta seara la Navodari.Din primele informatii un autocar in care aflau aproximativ 40 de pasageri ucrainieni a lovit un limitator de inaltime.Din primele informatii sunt 7 victime ranite, constiente.Potrivit ISU Dobrogea, a fost activat Planul Rosu de Interventie.La…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta a fost alertat astazi, 24 august 2023, cu privire la un accident rutier cu o victima, fiind vorba despre un pieton surprins intre gard si un autovehiul pe strada Dorului din municipiul Constanta. La fata locului, pompierii intervin…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta a fost alertat astazi, 3 august 2023, cu privire la o persoana care a iesit singura din apa, avand o criza epileptica pe plaja din Costinesti. La fata locului au intervenit o senilata si un SMURD B Costinesti. Persoana a fost…