Exercițiu ISU: Cutremur cu magnitudinea de 6,5 pe scara Richter, în zona Făgăraș Astazi, la ora 07.56, in zona Fagaraș s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 6.5 grade pe scara Richter, la adancimea de 15 km, cu epicentrul in Sibiu și care a avut o durata de 54 de secunde. Cutremurul a fost urmat de 2 replici de 6 grade pe scara Richter cu o durata de 26 secunde, respectiv 5,5 grade pe scara Richter cu o durata de 40 de secunde. In urma seismului au fost avariate si distruse cladiri ale administratiei publice locale, unitati sanitare, cladiri publice civile, retele de alimentare cu energie electrica, gaze, cai de transport rutiere, feroviare. Municipiul Fagaraș a fost cel… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

