Exerciţiile militare comune americano-poloneze 'Defender-Europe 20 Plus' au început în vestul Poloniei Armatele poloneza si americana au inceput vineri in vestul Poloniei programul de exercitii militare comune denumit 'Defender-Europe 20 Plus', transmite agentia DPA. In total circa 6.000 de militari din cele doua tari participa la aceste exercitii care se vor desfasura pana pe 19 iunie. Din cauza pandemiei de coronavirus programul de manevre militare a fost modificat fata de cel prevazut initial. Acesta prevedea trimiterea din SUA peste Atlantic a circa 20.000 de militari americani pentru ceea ce ar fi fost cel mai mare exercitiu militar american din strainatate in ultimii 25 de ani. Germania… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 6.000 de militari polonezi si americani vor lua parte la exercitii comune in luna iunie, in nord-vestul Poloniei, relateaza agentia de presa PAP, citata marti de thenews.pl. Exercitiile, care au fost modificate fata de planurile initiale, se vor desfasura in perioada 5 - 19 iunie. In cadrul…

- Aproximativ 6.000 de militari polonezi si americani vor lua parte la exercitii comune in luna iunie, in nord-vestul Poloniei, relateaza agentia de presa PAP, citata marti de thenews.pl potrivit Agerpres. Exercitiile, care au fost modificate fata de planurile initiale, se vor desfasura in perioada…

- Austria si Germania vor sa restabileasca - incepand de la 15 mai - libera circulatie la frontiera comuna, inchisa de la jumatatea lui martie din cauza epidemiei covid-19, a anuntat miercuri Guvernul austriac, relateaza AFP.

- Dinamo și-a stabilit, in principiu, programul pentru perioada post-coronavirus. Roș-albii au achiziționat teste pentru jucatori, „cateva sute, din Germania, s-au platit deja peste 6.000 de euro, daca va fi nevoie se vor mai cumpara", au transmis cadrele medicale. Vineri, la pranz, jucatorii lui Adrian…

- Circa 500 dintre dintre cei peste 1.100 de angajați ai abatorului din Birkenfeld, de langa orașul Pforzheim din Germania, care s-a transformat intr-un focar de infecție cu coronavirus sunt romani, arata Ministerului Afacerilor Externe. In total 250 de persoane de la acest abator au fost depistate pozitiv…

- Romcarbon Buzau a anuntat ca aproape o suta dintre angajatii sai au intrat in somaj tehnic pe perioada lunii aprilie. Decizia este urmare a crizei care a fost declanșata odata cu apariția noului coronavirus, potrivit News.ro. „Romcarbon informeaza actionarii/investitorii cu privire la faptul ca evolutia…

- Mai multi parlamentari membri ai Partidului Social-Democrat german (SPD) sunt in carantina la domiciliu, dupa ce au intrat in contact cu un angajat al Ministerului Justitiei care a fost testat pozitiv pentru coronavirus, transmite agentia DPA potrivit Agerpres. Circa 15 persoane au participat la…

- Unul dintre cei importanti generali polonezi ai fortelor armate Jaroslaw Mika a iesit pozitiv la un test pentru depistarea coronavirusului dupa ce s-a intors de la o conferinta militara in Germania, a anuntat marti Ministerul Apararii din Polonia, relateaza Reuters preluat de agerpres. Mika a luat…