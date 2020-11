Stiri pe aceeasi tema

- PNL Dolj l-a exclus, miercuri, pe consilierul local Dan Diaconu, are a votat viceprimarii PSD la Craiova, iar președintele filialei locale Mario Ovidiu Oprea și-a dat demisia, a anunțat, miercuri noaptea, președintele PNL Dolj, Ștefan Stoica, potrivit Mediafax. PNL Dolj l-a exclus, miercuri, pe consilierul…

- Presedintele PSD Craiova, Lia Olguta Vasilescu, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, ca toti candidatii PSD din Dolj la alegerile parlamentare sunt pregatiti pe comisii parlamentare, iar avocata Laura Vicol va fi "varful de lance" la Comisia Juridica.Vasilescu a mai afirmat ca este…

- "In conferinta de presa organizata imediat dupa alegerile din 27 septembrie, noi (n.red.: Alianta USR-PLUS) l-am anuntat pe domnul Dragoescu, intrucat avea majoritatea sustinerii consilierilor USR-PLUS (din cei cinci consilieri alesi in CL Craiova, USR are patru, iar PLUS are unu). Atunci a fost…

- PNL Dolj a depus, miercuri, la Biroul Electoral Judetean de Circumscriptie dosarele de candidatura pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie, pe primul loc la Senat fiind ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca. Presedintele PNL Dolj, Stefan Stoica, candidatul PNL pe primul loc la Camera…

- Presedintele USR Dolj, Adrian Prisnel, a criticat joi scorul obtinut de partid la alegerile locale, atragand atentia ca scorul national este de 8,89%, fata de 8,9% cat a obtinut in decembrie 2016. Acesta a laudat rezultatele obtinute in Capitala si in Timisoara sau Bacau, insa a subliniat ca „nu trebuie…

- Conducerea filialei județene a PNL Timiș a fost dizolvata de catre biroul de conducere național, la doua zile de la demisia lui Nicolae Robu din funcția de lider de filiala. Robu a pierdut alegerile la Timișoara la o diferența destul de mare fața de contracandidatul sau Dominic Fritz (USR-PLUS). In…

- Primarul PSD al municipiului Craiova, Mihail Genoiu, și-a exercitat dreptul de vot la alegerile locale in cadrul secției de votare nr. 128, amenajata in incinta Gradiniței cu program prelungit „Tudor Vladimirescu”. Genoiu nu a mai putut candida pentru inca un mandat, pentru ca a trebuit sa-i lase locul…

- PNL Dolj anunta trecerea in nefiinta a colegului Ion Hoanca, presedintele organizatiei PNL Almaj si candidat la primaria localitatii: „Cu profunda tristețe am primit vestea trecerii fulgeratoare in nefiinta a prietenului și colegului nostru Ion Hoanca, președintele organizației PNL Almaj,. Am apreciat…