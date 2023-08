Excursie interstelară cu YUKA – ,,Extraterestru” Cand inima iți bate mult prea tare, știi ca iubirea ta e deja extraterestra și ca meriți ce e mai bun de la persoana iubita. In piesa pe care voi, fanii YUKAI de pe TikTok, v-ați dorit sa o vedeți lansata, ,,Extraterestru”, veți fi conduși intr-o calatorie intergalactica a muzicii și a unei iubiri echilibrate,... View Article Citeste articolul mai departe pe virginradio.ro…

