- Cand relația Primarie – Școala – Biserica funcționeaza, de caștigat au numai elevii, adica adevarații beneficiari ai educației. In perioada 19 – 21 februarie 2024, elevii Școlii Gimnaziale „Tache și Ecaterina Tocilescu” Vintila Voda au participat la o excursie de neuitat, organizata de Parohia Sf. Nicolae…

- DIICOT – Serviciul Teritorial Pitești incepe audierile in dosarul privind bataile, consumul de alcool și de droguri in timpul deplasarii in Polonia, in 2022, pe un proiect Erasmus, a unui grup de elevi de la Liceul Tehnologic Ștefanești. Elevii erau „coordonați”, chipurile, de profesori de la respectiva…

- Nașterea Domnului a fost vestita de elevii școlilor din Cugir in cadrul mai multor evenimente desfașurate in cadrul parteneriatului Biserica – Școala, incheiat pentru anul școlar 2023-2024. Colindatul reprezinta una dintre cele mai frumoase și raspandite tradiții de Craciun pe care grupul vocal al Școlii…

- FOTO | Maini micuțe, dar dibace: Elevii școlii gimnaziale din Roșia Montana au confecționat ornamente și felicitari pe care le vor vinde la Targul de Craciun din comuna FOTO | Maini micuțe, dar dibace: Elevii școlii gimnaziale din Roșia Montana au confecționat ornamente și felicitari pe care le vor…

- In cadrul parteneriatului incheiat intre Scoala Gimnaziala „Avram Iancu” din Alba Iulia și parohiile Maieri I și Maieri II, in luna decembrie 2023, s-a desfașurat o serie de activitați specifice Praznicului Nașterii Domnului. Elevii clasei a IV-a B, indrumați de prof. inv. primar Alexandra Andreicuț,…

- Miercuri, 6 decembrie 2023, elevii claselor a II-a, a III-a și a IV-a de la Școala Gimnaziala din Șona au sarbatorit praznicul Sfantului Ierarh Nicolae prin prezența la slujbele oficiate la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din localitate. Insoțiți de prof. Simona Matei, cadru didactic pentru disciplina…

- Elevii din Romania au avut scoruri mai mici la matematica la testarile PISA și nicio imbunatațire la științe sau lectura. Școala online din pandemie poarta o buna parte din vina, potrivit experților, și rezultate mai slabe au inregistrat majoritatea țarilor. Profesori și specialiști in educație au cautat…

- ♦️Cu bucurie, elevii Școlii Gimnaziale ,,Teodor Murașanu ” marcheaza Ziua de 1 Decembrie prin dans și cantec, transmițand un mesaj plin de iubire pentru țara lor. In pași sincronizați și