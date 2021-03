Stiri pe aceeasi tema

- Protejat.ro, platforma online care ofera produse esențiale in lupta impotriva COVID-19, continua seria de acțiuni de informare, educare și sprijinire a populației pentru protejarea impotriva noului coronavirus. Protejat.ro doneaza aproape 4 milioane de maști de protecție pentru copiii și adulții…

- Se poate și altfel! Jandarmii montani din Arieșeni au distribuit maști de protecție respiratorie turiștilor care se aflau pe partiile de schi. In loc sa aplice amenzi, au preferat sa ofere cate o... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului (ANPC) a anunțat vineri ca Romania a emis o noua alerta prin sistemul RAPEX cu privire la maști neconforme de protecție pentru copii. Citește și: Joe Biden trage semnalul ce alarma: China depașește SUA. Ne vor manca pranzul „Alerta…

- Riscul de infectare cu COVID-19 poate fi redus cu pana la 95% in cazul purtarii a doua maști de protecție suprapuse. STUDIU Riscul infectarii cu COVID-19 poate fi redus, in cazul purtarii a doua maști de protecție, in același timp, una peste alta, arata un studiu realizat de mai mulți specialiști din…

- Purtarea a doua maști in același timp, puse una peste alta, reduce riscul infectarii cu coronavirus, arata un nou studiu realizat de mai mulți specialiști ai Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA (CDC). Cercetatorii au stabilit și ca o masca foarte bine fixata pe fața reduce expunerea…

- Purtarea a doua masti suprapuse sau a unei masti chirurgicale stranse ofera o protectie sporita contra raspandirii in aer a coronavirusului, potrivit unui studiu al autoritatilor sanitare americane facut public miercuri, scrie AFP. Masca reduce semnificativ expirarea picaturilor de la persoanele…

- A fost emisa o noua alerta pentru șase tipuri de masti neconforme, in total fiind 158 de tipuri de masti care nu ofera protectia necesara impotriva coronavirusului, avertizeaza, vineri, InfoCons.

- Cetațenii Republicii Moldova care intenționeaza sa calatoreasca in Germania pe cale aeriana, trebuie sa acorde o atenție deosebita la modelul de masca de protecție pe care il vor purta. In caz contrar nu vor fi lasați la bord.