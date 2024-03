Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea „Dunarea de Jos” din Galați a primit brevet de invenție din partea OSIM pentru o inovație in domeniul alimentar: painea proteica. Aceasta inovație, dezvoltata de un grup de cadre didactice de la Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, se bazeaza pe utilizarea unui concentrat proteic…

- Un nou studiu care a inclus peste 115.000 de persoane, realizat de cercetatorii de la Universitatea Chung Ang din Coreea de Sud, a descoperit ca persoanele care consuma trei porții de kimchi pe zi sunt mai puțin predispuse sa fie obeze și au mai puțina grasime abdominala, potrivit Daily Mail.Bacteriile…

- Un vaccin impotriva malariei, dezvoltat cu ajutorul cercetatorilor britanici de la Universitatea Oxford, prezinta o eficacitate de pana la 78% la copii mici, sugereaza noi date obtinute in urma unui studiu recent, relateaza vineri DPA/PA Media, scrie AGERPRES. Anul trecut, vaccinul R21/Matrix-M a…

- Cercetatorii in domeniul respirator avertizeaza ca lipsa de acțiune in privința reducerii poluarii aerului in Uniunea Europeana va „mari inegalitatea” dintre Europa de Est și Europa de Vest, relateaza The Guardian.Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a stabilit direcții privind numarul de particule…

- Organizația Mondiala a Sanatații atrage atenția asupra sindromului cladirii bolnave (Sick building syndrome). Acest sindrom este provocat de nivelul ridicat de praf, de ventilația deficitara (in școli, birouri etc.), de prezența mucegaiului, de expunerea la formaldehida, la azbest etc. Potrivit specialiștilor,…

- Cercetatorii de la Ocean Conservancy și Universitatea din Toronto au analizat mai mult de o duzina de tipuri diferite de proteine, inclusiv fructe de mare, porc, pui, carne de vita și tofu.Au descoperit microplastice in aproape 90% din mostrele testate și au estimat ca un adult american mediu poate…