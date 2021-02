Stiri pe aceeasi tema

- Un seism de 3,6 grade s-a produs, la ora 10:45, in zona seismica Vrancea, județul Vrancea. Potrivit INFP, cutremurul a avut loc la o adancime de 115 km. Seismul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 90 km E de Brasov, 92 km S de Bacau, 105 km NE de Ploiesti, 105 km V de Galati, 109 km NV de Braila,…

- Imunizarea populatiei cu vaccinul AstraZeneca va incepe, in Romania, de la data de 15 februarie, motiv pentru care, dupa cum anunta luni CNCAV, vor fi deschise 180 de cabinete noi de vaccinare. Cele 180 de cabinete destinate vaccinarii cu AstraZeneca sunt distribuite dupa cum urmeaza: Bucuresti (22),…

- Romania inregistreaza o rata de 4,41 de doze de vaccin anti COVID-19 administrate la suta de persoane, peste media europeana si in fata unor tari care au sisteme de sanatate mult mai performante, mult mai eficiente, tari precum Germania, Franta Italia, Polonia, a anuntat secretarul de stat in ministerul…

- Un cutremur slab cu magnitudinea 3,1 s-a produs vineri dimineata, la ora locala 2:59, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea. Seismul s-a produs la o adancime de 77 de kilometri, informeaza Agerpres. Cutremurul a avut loc in apropierea urmatoarelor orase: 81 km est de Brasov, 92 km sud de Bacau,…

- Conform situației pe județe a noilor cazuri de Covid-19, numarul de imbolnaviri noi este cel mai mare din nou in București, unde au fost raportate 454 de cazuri noi. Doua alte județe inregistreaza peste 200 de imbolnaviri: Timiș (222) și Cluj (212). Alte șase depașesc pragul de 100 infectari: Iași (171),…

- Potrivit datelor upublicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), Un cutremur cu magnitudinea 3,6 grade pe scara Richter s-a produs joi, la ora 22.43, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la adancimea de 125 de kilometri. Seismul a avut loc in apropierea…

- Un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.2, la adancimea de 136km s a produs in Zona Seismica Vrancea, Buzau.In ziua de 29 Decembrie 2020, la ora 15:32:06 ora locala a Romaniei , s a produs in Zona Seismica Vrancea, Buzau un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.2, la adancimea de 136km.Cutremurul s a produs…

- Producatorul american de mașini electrice Tesla se pregateste sa isi deschida un centru in Romania si este in cautare de angajati, scrie adevarul . Tesla cauta momentan sa angajeze cinci persoane in Bucuresti, full-time: manager de magazin, consultant vanzari, manager de service si doi tehnicieni pentru…