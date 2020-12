Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al Colegiului Medicilor din Romania, prof.dr. Vasile Astarastoae, explica in extenso intr-un comentariu de unde reticența fața de vaccinurile anti-Covid care sunt pe cale sa fie distribuite in intreaga lume. El pleaca de la producatorii acestor vaccinuri care NU au mai produs pana…

- In Secția ATI a Institutului de Boli Cardiovasculare din Iași, internarile au fost limitate, cu excepția urgențelor majore. 8 cadre medicale sunt infectate cu noul coronavirus, iar DSP a pornit o ancheta epidemiologica. Spațiile comune au fost dezinfectate, iar persoanele Covid-pozitive sunt izolate…

- Colegiul Medicilor din Iași (CMI) trage un semnal de alarma și cere Guvernului Romaniei sa stabileasca norme clare pentru situațiile la care se va ajunge atunci cand locurile de la Terapie Intensiva vor fi insuficiente pentru a-i trata pe toți pacienții. „Inchipuiți-va ca aveți un singur ventilator…

- In ciuda faptului ca a blocat circulatia internationala si o buna parte din mobilitatea fortei de munca, pandemia de COVID-19 a creat si unele oportunitati de munca ce pareau nesperate in urma cu un an de zile. „Ziarul de Iasi" a luat legatura cu un grup de cinci studenti ieseni care au pornit in aventura…

- Dintre persoanele confirmate pozitiv, 4405 au fost externate (cu 53 de persoane externate in plus fata de ziua precedenta). In judetul Iasi in ultimele 24 de ore s-a inregistrat un deces in randul persoanelor confirmate pozitiv, numarul total de decese fiind 253. Referitor la gradul de ocupare al paturilor…

- Silviu Huțanu, membru al formației SoundCheck Band, a pierdut lupta cu virusul SARS-CoV-2. Artistul s-a stins din viața la doar 36 de ani, in secția ATI a Spitalului de Neurochirurgie din Iași. Silviu Huțanu a fost testat pozitiv pentru COVID-19 pe data de 13 octombrie și a incetat din viața ieri, 29…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat ca autoritațile fac pregatiri pentru administrarea și distribuirea viitorului vaccin anti-Covid. Va fi o provocare, a spus Arafat, sambata seara, in cadrul unei emisiuni la Antena 3.Citește și: SURSE - 'Șoptitorii' lui…

- In cazul agentului economic din Iasi raportat pe data de 09 septembrie cu 4 cazuri de salariati declarati pozitivi cu Covid-19 in urma testarilor – a mai aparut un test pozitiv in cazul unui angajat, astfel ca numarul total de cazuri pozitive din acest focar este acum de 5. In cazul Institutului Regional…