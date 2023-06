Stiri pe aceeasi tema

- Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate in Romania a crescut, in primele patru luni din 2023, cu 4,6%, comparativ cu perioada similara din 2022, la 2.286 de unitati, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC).Cele 2.286 de societati noi aveau un capital…

- Compania Dedeman se pare ca a dat lovitura. Firma fondata de frații Dragoș și Adrian Paval a reușit sa ajunga pe locul 5 in topul celor mai profitabile companii din 2022. Primele poziții sunt ocupate de OMV Petrom, Hidroelectrica, Banca Transilvania și BCR. Dedeman in topul celor mai profitabile companii…

- ”Grupul PPC, una dintre cele mai mari companii de energie din regiune, prezenta in cinci tari din sud-estul Europei si cu o capitalizare bursiera de peste 3 miliarde de euro, a inregistrat, in primul trimestru al anului, o crestere a profitabilitatii operationale, pe fondul diminuarii cheltuielilor…

- Primaria Municipiului Targu Mureș a demarat, in data de 17 mai 2023, o licitație estimata la valoarea de 3.365.975 de lei, cu TVA, pentru achiziție de indicatoare și alte obiecte de inventar cu destinație pentru siguranța circulației, informeaza www.licitatiapublica.ro. Potrivit sursei citate, termenul…

- Guvernul va acorda o prima transa din pachetul de ajutoare financiare destinat compensarii pierderilor cauzate de conflictul din Ucraina crescatorilor de vaci si pietei lactatelor. Primele peste 21 de milioane de euro vor fi acordate incepand cu 15 mai, urmand ca o a doua transa, in valoare de 22 de…

- Prin Programul Operațional Tranziție Justa 2021-2027, Uniunea Europeana iși propune ca acele regiuni care vor suferi pierderi economice pentru a reduce la zero emisiile de gaze cu efect de sera, sa fie sprijinite financiar. In Romania, șase județe vor beneficia de aceste fonduri: Hunedoara, Gorj, Dolj,…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a semnat marti contractul de finantare pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Mures, in perioada 2014-2020", in valoare totala de peste 32 de milioane de euro, care include 12 localitati,…