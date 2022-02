EXCLUSIV Surse BOR: De unde ar putea veni simpatia lui IPS Teodosie pentru Putin?

Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie , a oferit inca o declarație controversata, afirmand joi, in cadrul unei emisiuni la Radio Dobrogea , ca președintele rus Vladimir Putin este judecat greșit. “Domnul Putin care este atat de vehiculat in zilele acestea și vazut atat de negru, nu e negru așa cum il prezinta toata lumea. Am spus și o spun, fara frica, este cel mai mare ctitor la Sfantul Munte (Athos-n.r.) și la Ierusalim dar și in țara sa. Și Putin și Medvedev sunt ctitori și am fost pe urmele lor in excursie și m-am minunat cate jertfe au facut și noi ii judecam ca pe niște raufacatori”, a afirmat…