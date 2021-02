Ciolaniada posturilor bine platite din banii publici a atins dimensiuni incredibile dupa instalarea cabinetului Orban și continua in ritm alert in era Cițu. O ultima „performanța” a fost regizata de la Ministerul Fondurilor Europene, unde o protejata a Elenei Udrea a tras sforile, anul trecut, sa-și angajeze soțul intr-o sinecura de stat, iar anul sa mai fie rasplatit cu un alt job de stat bine remunerat. Meritocrație liberala: Director de mentenanța la Smart și director general la Monitorul Oficial In cabinetul Orban, la Ministerul Fondurilor Europene a fost impusa ca secretar de stat controversata…