Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul de alerta al Uniunii Europene (RAPEX) a validat inca cinci notificari ale Romaniei referitoare la alerte de maști neconforme scoase la vanzare pe piața. Alertele au fost realizate de Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC): „Pana in acest moment, nu mai puțin de 17 alerte…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a lansat in dezbatere publica, pe 26 noiembrie 2020, Proiectul de Ordin privind stabilirea condițiilor pe care trebuie sa le indeplineasca operatorii economici care comercializeaza, pe piața naționala, acoperitoare faciale de utilizat in colectivitate.…

- Maștile care nu respecta standardele medicale și nici pe cele de protecție ar putea purta o denumire diferita, cel mai probabil „acoperitoare de fața”, pentru a nu se genera confuzii. Decizia ar putea fi luata astazi, a declarat miercuri seara Virgil Popescu, ministrul Economiei. In urma descoperirii…

- ​​Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca a discutat cu ministrul Economiei, Virgil Popescu, despre mastile care sunt pe piața din România, dar nu susnt conforme și nu asigura protecție pentru COVID-19. „Am vorbit azi cu ministrul și mi-a relatat ca ANPC a gasit foarte multe…

- De acum pacienții din Romania nu vor mai avea nevoie sa se deplaseze la doctor pentru anumite servicii medicale. Guvernul a aprobat Ordonanța de Urgența care reglementeaza telemedicina. Prin introducerea telemedicinei in Romania pacienții vor avea acces mult mai ușor la serviciile medicale de care au…

- In data de 14 octombrie 2020 Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a gazduit dezbaterea publica pentru proiectul de Ordin privind comercializarea painii si a produselor de panificatie vrac. La intalnirea care s-a desfasurat in format videoconferinta au participat reprezentanti ai patronatelor…

- CARAS-SEVERIN – Firma care a caștigat licitația la nivel național a livrat joi la Reșița 1.396.100 maști medicale catre Direcția de Sanatate Publica din Caraș-Severin. Maștile de protectie urmeaza sa fie distribuite in zilele urmatoare autoritatilor locale, care le vor da gratuit mai departe familiilor…

- In Grecia maștile sunt obligatorii in școli, in transportul public și in cladirile publice. Autoritațile au planuit sa distribuie gratuit aproximativ cinci milioane de maști de panza elevilor și profesorilor. Cand epidemiologii Greciei și Ministerul Educației din țara au convenit asupra utilizarii obligatorii…