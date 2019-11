Stiri pe aceeasi tema

- Legitimat la CS Universitatea Craiova, Valentin Mihaila (19 ani) a reusit sa-i impresioneze pe greii fotbalului romanesc. Ilie Dumitrescu il considera pe pustiul gruparii oltene mai valoros decat Florinel Coman, intrat in atentia clubului Manchester City.

- Marius Șumudica, antrenorul lui Gaziantep, a acceptat invitația directorului Gazetei Sporturilor, Ovidiu Ioanițoaia de a participa la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” de pe GSP.RO. Declarat cel mai bun antrenor roman in tradiționala Ancheta a Gazetei Sporturilor din 2016, Marius Șumudica, raspunde…

- Alexandru Cicaldau (22 de ani) ar putea fi urmatroul mare transfer din fotbalul romanesc! Legitimat la CS Universitatea Craiova, mijlocasul a impresionat la Campionatul European de tineret, iar mai multe cluburi din strainatate au pus ochii pe el.

- Vom bifa al 6-lea an consecutiv fara prezența in grupele Champions League, perioada in care nu mai puțin de 28 de țari, printre care și Azerbaidjan, Kazahstan, Bulgaria, Cipru, Belarus, Slovenia sau Austria, au fost așezate, macar o data, la masa bogaților. CFR e out din Champions League. Automat,…

- Victor Piturca a declarat, joi, dupa ce fost anuntat ca manager al Universitatii Craiova, ca nu dorea sa revina în fotbalul românesc în acest moment, dar atunci când a primit oferta gruparii oltene nu a ezitat. El a precizat ca are ca obiectiv câstigarea titlului, informeaza…

- Victor Piturca a fost numit, joi, in functia de manager al echipei de fotbal Universitatea Craiova, a anuntat clubul pe pagina sa de Facebook. Victor Piturca va conduce echipa de pe banca tehnica a echipei si va coordona strategia clubului pentru cel putin trei ani.

- Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, va prezinta, in exclusivitate, imagini revoltatoare cu un personaj influent din fotbalul romanesc. Cu banii la vedere, acesta l-a ignorat pe un nevoias.

- Antrenorul Antonio Conceicao a vorbit despre situația din fotbalul romanesc, in care a avut ocazia de a reveni, avand oferte de la FCSB și Dinamo, care insa nu s-au concretizat, dupa negocieri. „E trist pentru fotbalul romanesc, sa stiti [ca Dinamo și FCSB sunt in situații dificile]. Fotbalul din Romania…