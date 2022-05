Stiri pe aceeasi tema

- Lungmetrajul „Triangle of Sadness”, regizat Ruben Ostlund, a fost recompensat, sambata, cu trofeul Palme d’Or, la finalul celei de-a 75-a editii a Festivalului de Film de la Cannes si la capatul a 12 zile de competitie cu 21 de filme internationale. „Triangle of Sadness” este o satira acida la adresa…

- Palmaresul celei de-a 75-a ediții a Festivalului de la Cannes e puțin „stupefiant”, ca sa-l parafrazam pe Vincent Lindon, președintele juriului, care de pe scena de la Grand Theatre Lumiere s-a referit la „calitatea stupefianta a operelor prezentate”. Era de așteptat ca selecția sa se cearna dupa gusturile…

- Cu o coafura rebela si un umor intepator, suedezul Ruben Ostlund a reusit printr-un numar redus de filme sa isi faca remarcate atat de bine spiritul lui caustic si gustul sau pentru satira, incat a convins juriul Festivalului de Film de la Cannes sa ii decerneze al doilea trofeu Palme d’Or sambata seara,…

- Mai mult ca niciodata, Festivalul de la Cannes da senzația schizoida ca se afla in doua lumi in același timp. Pe de o parte sunt covorul roșu, petrecerile, tocurile stiletto și senzația ca ești in cel mai luminos loc de pe pamant, pe de alta sunt filmele adanc inșurubate in realitate, care ne atrag…

