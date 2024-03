Cherecheș, în greva foamei Adus marti seara sub escorta, fostul primar Catalin Cherecheș refuza sa manance. De la frontiera edilul a ajuns direct in Penitenciarul Arad, unde a fost pus in carantina. Cherecheș ar fi nemulțumit de condițiile de incarcerare. Cherecheș se afla in Penitenciarul Rahova, unde acesta beneficiaza de condiții bune potrivit unor surse din penitenciar. Celula a fost recent renovata, are termopane, un pat nou și lenjerie de calitate. De altfel, Ministerul Justitiei a oferit autoritatilor din Germania mai multe garanții privind conditiile din penitenciarul in care va fi incarcerat fostul primar. Potrivit… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

