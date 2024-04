Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Romaniei s-a calificat in premiera la turneul final al Billie Jean King Cup, dupa ce a invins Ucraina cu scorul de 3-2, sambata, la Fernandina Beach (Florida), printr-un punct adus la dublu de perechea Ana Bogdan/Jaqueline Cristian.

- Romania este condusa de echipa Ucrainei cu scorul de 2-1, dupa ce Ana Bogdan a reusit sa o invinga pe Elina Svitolina cu 6-4, 4-6, 6-3, sambata, la Fernandina Beach (Florida), in calificarile Billie Jean King Cup.

- Romania și Ucraina se intalnesc vineri și sambata in calificarile pentru turneul final al Billie Jean King Cup. Duelul dintre cele doua naționale are loc pe zgura verde de la Racquet Park Drive din Amelia Island, Fernandina Beach (Florida, SUA). Ana Bogda

- Romania și Ucraina se intalnesc vineri și sambata in calificarile pentru turneul final al Billie Jean King Cup. Duelul dintre cele doua naționale are loc pe zgura verde de la Racquet Park Drive din Amelia Island, Fernandina Beach (Florida, SUA). Ana Bogdan va juca primul meci cu Lesia Tsurenko, potrivit…

- Romania și Ucraina se infrunta in barajul de calificare la turneul final al Billie Jean King Cup. Duelul are loc in Florida (SUA). Meciurile au loc pe 12 și 13 aprilie. Partidele vor fi live pe GSP.roEchipa care caștiga trei meciuri se califica la turnul finalInvingatoarea din aceasta confruntare se…

- Selecționata de volei masculin a Romaniei a obținut și ea prima victorie in turneul de calificare EURO Under 20, de la Talinn. Romania a participat cu reprezentativa sub 18 ani, calificata la categoria ei de varsta la Campionatul European. Micii ”tricolori” au cedat cu Estonia 0-3, cu Ucraina 0-3, dar…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep va rata meciul pe care echipa Romaniei il va sustine in aprilie cu Ucraina, in competitia Billie Jean King Cup.''Din motive medicale, Simona Halep nu va putea fi prezenta alaturi de echipa Romaniei la confruntarea din Billie Jean King Cup impotriva echipei Ucrainei'',…

- Romania va intalni Ucraina in meciul de baraj pentru turneul final din Billie Jean King Cup, fosta FED Cup, pe 12-13 aprilie 2024.Din echipa Romaniei, alaturi de Ana Bogdan, Anca Todoni și Jaqueline Cristian, va face parte și Simona Halep (32 de ani), sportiva care de curand a revenit pe terenul de…