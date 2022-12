Stiri pe aceeasi tema

- Soferul unui TIR a murit joi dupa ce a pierdut controlul volanului, a rupt parapetul median si a intrat pe contrasens, pe autostrada A1, in Sibiu, intre iesirea spre Aeroport si Cristian. Victima este un barbat in varsta de 49 de ani, din judetul Teleorman. Soferul a ramas incarcerat si nu a mai putut…

- Culmea penibilului acestei ierni s-a inregistrat la Calafat, acolo unde o cantareața a animat piața goala, in cadrul targului de Craciun. Deși in jur era pustiu, iar cei doi, trei oameni care treceau prin zona nu asistau la concertul ei, cantareața lauda publicul pentru aplauze și le cerea sa ridice…

- O femeie in varsta de 34 de ani a avut nevoie de ajutorul salvatorilor pentru a fi scoasa din fiarele automobilului in care se afla. Accidentul a avut loc in aceasta dimineața pe traseul R-26 intre localitațile Zaim – Salcuța, raionul Caușeni, transmite TV8 . Potrivit IGSU, femeia a ieșit la o depașire…

- Un membru al conducerii „comitetului 1922” al deputatilor conservatori britanici, care stabileste regulile pentru alegerea si schimbarea liderului partidului, a afirmat joi ca „sansele sunt impotriva” ca Liz Truss sa supravietuiasca in functia de prim-ministru acestei zile, transmite Reuters, citand…

- Autoritațile britanice au introdus masuri restrictive impotriva șefului guvernului din regiunea Herson, Serghei Eliseev, se precizeaza in lista actualizata de marți a sancțiunilor Regatului Unit. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un barbat de 56 ani, din Targu-Neamt, care in urma cu aproape doua saptamani a fost dat disparut dupa ce a fost externat de la un spital din Ungaria, a fost victima unui accident rutier mortal pe teritoriul acestei tari, scrie ziarul local Știri de Neamț. Barbatul de 56 de ani a fost dat disparut pe…