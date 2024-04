Stiri pe aceeasi tema

- Ultima perioada a fost mai dificila pentru Nelu Vlad, dupa ce s-a confruntat cu probleme de sanatate și a ajuns la spital. La mai bine de o luna de la acel moment, artistul spune ca și-a facut curaj și a urcat pe scena, dar cu mari emoții.

- Elena Merișoreanu a rabufnit dupa ce Marius Elisei a lipsit de la inmormantarea fostei sale soacre, Mioara Roman. Interpreta de muzica populara l-a taxat și pe Petre Roman, tatal Oanei Roman.Elena Merișoreanu a fost afectata cand a aflat ca Mioara Roman s-a stins din viața, pentru ca ii purta un mare…

- Anca Serea a ajuns de urgența la spital cu trei dintre copii in urma cu cateva zile. Vedeta spunea ca micuții au avut probleme de sanatate serioase, au ajuns la o clinica privata, iar mai apoi la un spital de stat.

- Poliția Romana a avut o reacție oficiala in cazul crimei de la hotel. Georgian Dragan, chestorul Poliției Romane, a facut declarații despre tragedia care s-a petrecut in urma cu doar o zi, la petrecerea cu vedete din Dambovița, acolo unde au fost prezenți și Alex Velea, Antonia, Alina Eremia, George…

- In aceasta dimineața Mellina și-a ingrijorat fanii cu ultima postare facuta publica pe internet. Mai exact, indragita artista de la noi a ajuns, de urgența, la spital. In urma fotografiei postate pe rețelele sociale, reporterii Antena Stars au luat legatura cu ea și au aflat care este starea ei de sanatate…

- Este o zi speciala pentru Saveta Bogdan și asta pentru ca artista iși sarbatorește ziua de naștere. Cantareața de muzica populara a implinit frumoasa varsta de 77 de ani. In exclusivitate pentru Star Matinal de la Anetna Stars, artista a marturisit ca este suparata ca fiica ei nu a putut fi alaturi…

- Cazurile de gripa din țara noastra cresc de la o zi la alta. In Romania, gripa a facut și prima victima din acest an. Este vorba despre o fetita, in varsta de patru ani, care a murit dupa ce a ajuns la spital cu temperatura de 41 si convulsii.

- Mira s-a speriat teribil, dupa ce hoții au furat totul din casa vecinilor. Cantareața și-a luat masuri de siguranța și și-a pus alarma in toata locuința. Iata declarațiile cu care cantareața i-a avertizat pe fani sa fie mai atenți!