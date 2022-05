Stiri pe aceeasi tema

- Petrolul, gazele naturale, cerealele, aurul și metalele vor influența inflația in viitorul apropiat. Marfurile au cel mai mare impact asupra inflației tocmai atunci cand inflația crește brusc, cel mai rau moment posibil din punctul de vedere al consumatorului. Pe termen lung, marfurile au un impact…

- Indicele preturilor de consum din Marea Britanie s-a situat in martie la 7%, comparativ cu 6,2% luna anterioara, acesta fiind cel mai ridicat nivel incepand din 1992, a anuntat, miercuri, Oficiul National de Statistica (ONS), citat de agentia EFE.Cresterea inflatiei a venit ca raspuns la majorarea…

- Prețurile pe care consumatorii le platesc pentru articolele de zi cu zi au crescut in martie la cele mai ridicate niveluri din primele zile ale administrației Reagan, potrivit datelor Departamentului Muncii publicate marți, noteaza CNBC. Indicele prețurilor de consum, care masoara coșul de bunuri și…

- Rata inflației a trecut de pragul de 10%, arata datele publicate marți de Institutul Național de Statistica (INS). Romania nu a mai avut de 18 ani, adica din anul 2004, o inflație cu doua cifre. Cele mai mari scumpiri fața de anul trecut au fost la gaze (46%), cartofi (36%) și combustibili (34%). Sursa:…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a urcat luna trecuta la un nivel record, dupa ce invadarea Ucrainei de catre Rusia a perturbat lanturile globale de aprovizionare, majorand si mai mult preturile energiei. Analistii se asteapta ca tendinta sa continue, un motiv de ingrijorare pentru BCE si investitori,…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a urcat luna trecuta la un nivel record, dupa ce invadarea Ucrainei de catre Rusia a perturbat lanturile globale de aprovizionare, majorand si mai mult preturile energiei, iar analistii se asteapta ca tendinta sa continue, un motiv de ingrijorare pentru BCE si investitori,…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 8,53% in luna februarie 2022, de la 8,35% in ianuarie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 9,33%, cele alimentare cu 8,84%, iar serviciile cu 6,08%, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Fii la curent…

- Inflația reala este de 20-22%, potrivit calculului scumpirilor la produsele de folosința imediata, iar nu de 8,4%, așa cum calculeaza Institutul Național de Statistica (INS) , care vizeaza un coș extins, de peste 30 de produse și servicii, la care...