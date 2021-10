Stiri pe aceeasi tema

- In curtea Spitalului Universitar de Urgența București ambulanțele cu persoane infectate cu coronavirus stau la coada, medicii incercand sa gaseasca un pat pentru fiecare pacient. La solicitarea medicilor, au fost instalate doua corturi, unde pot fi tratați cate 10 persoane. Dr. Silvia Nica, șeful Unitații…

- Doctorul Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului Național de Boli Infecțioase ”Prof. Dr. Matei Balș”, a declarat recent, la ”Aleph News” ca, in condițiile actuale, fiecare camera de garda ar trebui sa aiba anticorpi monoclonali. De exemplu, cineva este la camera de garda, vulnerabil, in…

- Spitalele sunt pline, iar presiune pusa pe sistemul sanitar este din ce in ce mai mare. In acest context, medicul Virgil Musta trage un semnal de alarma. „Este din nou un moment foarte greu pentru comunitatea noastra. Chiar daca deocamdata resimt acest lucru in primul rand cei care se infecteaza și…

- Managerul Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Tropicale “Victor Babes” din Bucuresti, Simin Aysel Florescu, a declarat, sambata, ca 70% dintre paturile dedicate pacientilor COVID-19 sunt ocupate, iar sectia de terapie intensiva este plina de aproape o luna. “Din cauza cresterii bruste a numarului…

- Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) din Buzau a anuntat ca va sista, incepand cu data de 1 septembrie, programul de vizitare a pacientilor, pe fondul cresterii numarului persoanelor infectate cu noul coronavirus, exceptie facand pacientii diagnosticati cu COVID-19 aflati in stare grava si internati la…

- Un medic de garda de la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Marie Curie” a relatat pe rețelele de socializare faptul ca tot mai mulți copii ajung sa fie diagnosticați COVID in camera de garda și a dat 2 astfel de exemple.Primul copil, in varsta de 4 ani, a ajuns la spital cu febra de 41.2 C, in…

- Adrian Streinu-Cercel, președintele Comisiei de Sanatate Publica din Senat, a susținut, duminica seara, la Antena3, ca pandemia de coronavirus nu se incheie cu valul 4, ci urmeaza alte doua valuri de acum incolo. Medicul spune ca valul 4 evolueaza destul de repede, iar omenirea se va mai confrunta cu…

- Daca nu se vor vaccina anti-COVID suficienți oameni, exista riscul apariției unor variante mult mai periculoase și rezistente in fața vaccinurilor, avertizeaza dr. Anthony Fauci, directorul Institutului Național de Alergii și Boli Infecțioase din SUA, potrivit CNN . Declarația epidemiologului american,…