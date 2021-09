EXCLUSIV. Producția bună și prețurile ridicate la porumb, anulate de scumpirile la îngrășăminte și motorină 2021 este un an bun pentru producatorii de porumb din punct de vedere al nivelului producției și prețurilor, din pacate, insa, acestea sunt anulate in mare masura de scumpirile la inputuri care au cunoscut majorari chiar și de 200%. Fermierii spera totuși sa-și recupereze macar o parte din pierderile de anul trecut, dar sa ramana și cu ceva profit. Dupa un an 2020 in care a seceta a diminuat serios producția de porumb, fiind inregistrat un recul de circa 40% de pana la 11 milioane de tone, comparativ cu 2019, in acest an, recolta este mult mai buna pe total, cu observația ca sunt și zone din țara… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

