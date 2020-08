Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Transporturilor, prin Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, inaugureaza primii kilometri de autostrada din acest an. Romanii sunt nerabdatori sa circule pe primii kilometri de autostrada din 2020. Surse din Ministerul Transporturilor, au declarat pentru puterea.ro…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a lansat licitația pentru desemnarea constructorului care va realiza primul tronson de autostrada de pe Valea Prahovei, centura orașului Comarnic.

- Cei 5,35 kilometri ai Autostrazii Transilvania de la granita cu Ungaria, intre localitatile Biharia si Bors din judetul Bihor, vor fi predati saptamana viitoare de catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania.

- Romania este pe punctul de a finaliza primul tronson de autostrada din acest an, insa motivele de satisfacție sunt practic inexistente in contextul in care este vorba despre un traseu cu o lungime de numai 5 kilometri. Tronsonul in cauza face parte din Autostrada A3, cunoscuta și sub numele de Autostrada…

- Autoritatile din Romania si Ungaria au discutat despre stadiile proiectelor de infrastructura rutiera de la granita dintre cele doua tari, respectiv Autostrada A3, Autostrada M4, Drumul Expres Satu Mare - Oar (Csenger) si Drumul Expres M49, a anuntat luni Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii…

- Proiectul autostrazii A13 Brasov – Bacau a intrat in linie dreapta, dupa ce Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a desemnat, in urma licitatiei, castigatorul care va realiza studiul de fezabilitate si proiectul tehnic de executie, respectiv, asocierea Search Corporation…

- Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, prin Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, a anunțat astazi, 12 iunie, ca au fost transmise catre ofertanți adresele de comunicare a rezultatului procedurii de atribuire a contractului avand ca obiect "Proiectare…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anuntat ca, peste doua saptamani, va fi semnat contractul de executie pentru inca 30 de kilometri din Autostrada Transilvania, pe tronsonul Biharia – Chirbis, dupa ce vineri s-a semnat pentru 9,2 kilometri pe tronsonul Targu Mures – Ungheni, informeaza AGERPRES…