EXCLUSIV! Premieră în mass-media: Irina Radu, propunere inedită pentru Cultură! Conferința Naționala a Managerilor Culturali organizata de Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturala are loc anul acesta in 7 și 8 decembrie, la Teatrul Național ”I.L.Caragiale” din București. Cel mai important eveniment-dezbatere desfașurat de INCFC, Conferința Naționala a Managerilor Culturali este organizata anual, inca din 2014, fiind un prilej de schimburi de bune practici pentru managerii din instituțiile publice de cultura, a antreprenorilor culturali din mediul independent din Romania, a experților in management cultural și a reprezentanților autoritaților finanțatoare.Despre… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conferința Naționala a Managerilor Culturali organizata de Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturala are loc anul acesta in 7 și 8 decembrie, la Teatrul Național ”I.L.Caragiale” din București. Cel mai important eveniment-dezbatere desfașurat de INCFC, Conferința Naționala a Managerilor…

- Eva, delegata din Romania a copiilor și membra a Boardului Copiilor, s-a intalnit duminica cu secretarul general al ONU și cu președintele Romaniei.București. 4 decembrie 2023. Copiii sunt cei mai afectați de schimbarile climatice, iar drepturile lor trebuie sa fie prioritare pentru liderii mondiali…

- Ministrul Economiei, Radu Oprea, a declarat joi ca gradul de ocupare este aproape 100% in foarte multe dintre statiunile montane, in aceasta minivacanta de 1 decembrie. Ministrul a mai aratat ca datele statistice arata ca 40% dintre romani nu merg in concediu, multi dintre ei pentru ca nu isi permit”…

- Premierul Marcel Ciolacu a explicat ca, de la aderarea Romaniei la Uniunea Europeana in anul 2007, este pentru prima data cand avem un grad de absorbție al fondurilor europene de peste 90%, ceea ce ne plaseaza pe locul 4 in Europa.”Romania are un grad de absorbție a fondurilor europene de 90% pentru…

- Catalin Botezatu a primit cea mai inalta distinctie din industria fashion, cu prilejul lansarii la București a documentarului „The Genius of Gianni Versace Alive”. Regizorul Vincent de Paul a venit, in premiera, in Romania, pentru lansarea filmului, produs impreuna cu Eduard Irimia, potrivit click.ro.…

- Dosarele de urmarire, de colaborare sau de cercetare penala deschise de Securitate pe numele tau sau al rudelor pana la gradul al patrulea pot fi consultate la sediul CNSAS , in original.Departamentul Securitații Statului (denumire uzuala: Securitatea) a fost numele dat serviciului de informații din…

- Premiera medicala la Universitatea Politehnica din București. A fost lansat piciorul bionic, controlat cu puterea minții, un proiect care a fost coordonat de profesorul Anton Hadar. Invenția revoluționara in domeniul inteligenței artificiale și al roboticii aparține unui doctorand la Universitatea Politehnica,…

- Cele mai cunoscute teme sonore din productiile Disney se vor auzi live, pe 2 noiembrie in Bucuresti intr-un spectacol in premiera Continue reading Premiera in Romania: Concert „DISNEY 100” pe 2 noiembrie la Sala Palatului at Tabu.