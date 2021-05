Ceea ce a facut marți, 18.05.2021, directorul general al Regiei Naționale a Padurilor – Romsilva, Teodor Țigan, persiflandu-l pe ministrul UDMR al Mediului, Barna Tanczos, pare un scenariu dintr-un film cu gangsteri in contextul in care DNA ancheteaza acum angajarea ilegala a peste 20 de directori din domeniul silvic. Afacerea terenurilor de la Mogoșoaia și rolul omului lui Dragnea Directorul general al Romsilva, Teodor Țigan, omul adus de la Arad și susținut de Ludovic Orban, a facut in aceasta saptamana doua mutari controversate care au generat un scandal monstru in PNL și la nivelul cabinetului…