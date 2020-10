Stiri pe aceeasi tema

- Un ploiestean in varsta de 70 de ani a murit la Spitalul Orasenesc Baicoi, dupa ce initial statuse aproape o zi la Spitalul Judetean din Ploiesti, fara sa primeasca tratament, apoi a fost trimis la Boli Infectioase, sectie unde i s-a refuzat accesul, pe motiv ca aici sunt tratati doar pacientii confirmati…

- Mohamed Atwi a fost lovit in cap de un glont ratacit pe data de 21 august, in timp ce participa la funeraliile unui prieten care murise in explozia din portul Beirut. Potrivit traditiei, atunci s-au tras mai multe focuri de arma in aer, iar un glont ratacit l-a nimerit chiar pe el. Jucator…

- Cel putin sapte oameni din SUA au murit de COVID-19, dupa o nunta cu 65 de invitati, organizata in luna august. Mai mult, exista inca 175 de cazuri confirmate, care au legatura cu acelasi eveniment. Autoritatile din Maine au demarat o ancheta epidemiologica.

- Virusul nemilos nu i-a iertat nici pe ceilalți membri ai familiei Vlasov! Mama creatoarei de moda s-a stins din viața, saptamana trecuta, fara ca nimeni sa se aștepte. Ingrid Vlasov, tatal ei, dar și fiica in varsta de doar 16 ani, cu toții sufera acum de COVID-19.

- Tragedie in familia unei mari creatoare de moda! Ingrid Vlasov, internata, din cauza COVID-19. Mama sa a murit in urma cu cateva zile, tatal si fiica sunt spitalizati si ei. Tragedie in familia Vlasov din cauza COVID-19 In urma cu doar cateva zile, Ingrid Vlasov a anuntat ca mama sa, Viviana Vlasov,…

- O femeie a murit in mod tragic dupa ce medicii au confundat simptomele de cancer cu cele de COVID-19. Tanara a lasat in urma un copil de cinci ani. Beth Pattison, din Marea Britanie, in varsta de 27 de ani, a apelat la medicul de familie cand a vazut ca tusea pe care o avea de ceva timp a inceput…

- COVID-19 a facut ravagii in familia lui Raquel Barrer, o femeie in varsta de 28 de ani. In doar doua luni, aceasta și-a pierdut parinții și trei frați, din cauza virusului, informeaza 20 minutos.es.Primul care a trecut in neființa a fost tatal tinerei, Felix Barrera. In varsta de 80 de ani, acesta a…

- Un tanar din Texas, statul american in care, potrivit datelor furnizate de Universitatea Johns Hopkins, peste 268.800 de persoane sunt bolnave de COVID-19, și-a pierdut mama, tatal și fratele din cauza noului coronavirus. In numai 11 zile, scrie Business Insider, Alfonso aproape ca a ramas fara familie.Alfonso…