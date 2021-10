Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii prahoveni au facut marți percheziții la patru „vrajitori” din Ploiești, suspectați ca au inșelat zeci de oameni din intreaga țara, pretinzand ca au „har divin” și ca pot rezolva orice problema. Prejudiciul este estimat la circa 200.000 de lei.

- Aleșii de la județ voteaza astazi componența noului Consiliu de Administrație care va conduce compania de apa și canalizare. Din noua candidați pentru posturile de administratori au ramas doar cinci, cu doua coloraturi politice.

- Peste 52.000 de credinciosi au trecut pe la baldachinul din curtea Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, din Iași, pentru a se inchina si ruga la racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva, considerata a fi ocrotitoarea Moldovei si a celor nevoiasi.

- Gospodinele care au grija de gradina sau pur și simplu au ornat casa cu ghivece cu diferite flori știu cat de important este sa ai grija de plantele tale pentru a le oferi o viața cat mai lunga. Ce se intampla daca le vorbești plantelor din apartament. Plantele din ghivece cresc mai repede daca le […]…

- Polițiștii timișeni impreuna cu polițiștii locali, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș, pompierii din cadrul I.S.U Banat și reprezentanți ai I.T.M Timiș au desfașurat acțiuni in sistem integrat in vederea limitarii raspandirii virusului Covid-19. In data de 9 octombrie, la…

- Liderul Partidului Nostru, Renato Usatii, a criticat retinerea procurorului general, Alexandru Stoianoglo, despre care spune ca este o comanda politica. Ex-primarul de Balti a declarat ca Stoianoglo a fost retinut pentru simplul fapt ca „isi facea treaba”, iar noua guvernare a vrut sa-si puna in functie…

- Pana celor trei platforme Facebook și acuzațiile facute ieri de o avertizoare de integritate l-au costat pe Mark Zuckerberg nu mai puțin de 7 miliarde de dolari. Potrivit Bloomberg, miliardarul a coborat o poziție in clasamentul celor mai bogați oameni, fiind acum pe locul cinci, dupa Bill Gates.

- Competiția a avut loc pe pârtia de schi de la Marișel, un traseu ce masoare 2 km. Peste 100 de oameni au participat cu bicicletele, ajutându-se doar de frâne și gravitație, scrie stirileprotv.ro. Traseul de munte a avut multe obstacole și…