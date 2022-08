Exclusiv: Mărturii din zona frontului ucrainean: „Nu un accident nuclear la Zaporijea ne sperie cel mai tare” Printre bombardamente, alarme aeriene fara sfarșit și nesiguranța secundei urmatoare, viața merge inainte in zonele de conflict din Ucraina. Razboiul a devenit „noua normalitate” cu care oamenii incep sa se obișnuiasca. Prețurile sunt cele care dau cel mai mari batai de cap și faptul ca veniturile sunt puține sau chiar deloc. Iar nesiguranța minutului urmator este cea care macina cel mai tare. Maria Tișenko este profesoara la universitatea din Zaporijea, capitala regiunii cu același nume din estul Ucrainei, aproape de Mariupol și Donețk. Regiunea a fost ținta bombardamentelor din primele ore ale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

