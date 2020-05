Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Braila a cazut de la etajul patru al blocului in care locuia, dar a scapat cu viata. Politia face verificari pentru a afla circumstantele in care s-a produs incidentul.Barbatul de 30 de ani ar fi alunecat de la fereastra apartamentului unde locuia, situat la etajul patru al unui bloc situat…

- Suceava ramane judetul cu cel mai mare numar de infecții cu coronavirus si cu cel mai mare numar de morti. Dincolo de orice repros - si au fost multe in ultimele zile - medicii care au scapat neinfectati au lucrat pana la epuizare pentru a-si salva pacientii. Cea mai mare lupta se duce in Terapie…

- Ziarul Unirea FOTO| Cum au scapat in mod miraculos Biblia și Tricolorul in urma unui incendiu care a mistuit o biserica din județul Arad In data de vineri, 3 aprilie, Biserica Ortodoxa din Gai a inceput sa fie umplute de fum, in urma unui scurtcircuit produs in zona altarului. Pompierii au intervenit…

- Minune dumnezeiasca in aceasta dupa-amiaza intr-o biserica! Nu e o poveste, ci o intamplare reala prin care au trecut pompierii aradeni. In urma unui incendiu la o biserica, dupa o intervenție de aproximativ o ora, din care majoritatea obiectelor au fost arse, Biblia și Tricolorul au scapat ca prin…

- Senatorul PSD, Șerban Nicolae, susține ca documentul prin care s-ar fi impus izolarea la domiciliu a cetațenilor, ”scapat” de autoritați este un exemplu de iresponsabilitate al decidenților politici. Șerban Nicolae considera ca este posibil ca documentul sa fi fost lansat in spațiul public tocmai…

- O femeie de 103 ani a ajuns în stare grava la un spital din Wuhan, infectata cu noul coronavirus. Medicii au declarat-o vindecata în mai puțin de o saptamâna, iar pacienta a fost externata. Este cea mai batrâna persoana care a scapat cu viața în urma infectarii cu virusul…

- O romanca stabilita in Italia face marturii cutremuratoare! In urma revoltelor din inchisorile italiene, 300 de detinuti au evadat si se afla pe strazi! Imagini si detalii cutremuratoare!

- Un politist din Baia de Aries, judetul Alba, care a fost amendat de colegii sai de serviciu cu suma de 1.000 de lei pentru ca a condus autoturismul fara a avea asigurarea obligatorie de raspundere civila, a reusit sa obtina in instanta anualarea amenzii.