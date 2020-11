Stiri pe aceeasi tema

- Danuț Lupu, 53 de ani, a vorbit din nou despre Dinamo și a lansat o ipoteza in privința proiectului spaniolilor din Ștefan cel Mare. „Contra pleaca odata cu spaniolii. Nu vor mai ramane nici ei daca antrenorul va decide sa-și dea demisia. Saptamana asta e cruciala pentru Dinamo, și nu știu daca au banii…

- Dinamo a fost invinsa de CS Universitatea Craiova, scor 0-1, și e antepenultima in Liga 1. Vasile Miriuța (52 de ani), fost antrenor al „cainilor”, a criticat prestația elevilor lui Cosmin Contra. Vasile Miriuța nu a avut mila de Dinamo. Tehnicianul liber de contract in acest moment, dupa desparțirea…

- Dinamo continua campania de transferuri, chiar daca perioada de mercato s-a incheiat. „Cainii” l-ar putea aduce azi pe Jose Romera (33 de ani), fundaș dreapta care a mai jucat la Dinamo intre 2016 și 2018. Cosmin Contra mai cauta intariri in compartimentul defensiv, iar Jose Romera ar putea ajunge azi…

- Meciul FCSB – Dinamo, contand pentru etapa a sasea a Ligii I, a inceput, sambata seara, pe Arena Nationala, relateaza News.ro.Cele doua echipe evolueaza in urmatoarele formule: FCSB: Vlad – Cretu, Cristea, Miron, Pantiru – Perianu, Popescu, Tanase – Man, Bus, Morutan. Antrenor: Anton…

- Formatia Dinamo a fost invinsa, luni, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (1-0), de echipa UTA Arad, in ultimul meci al etapei a cincea din Liga I. Aradenii au obtinut prima victoria in actualul sezon al Ligii I, potrivit news.ro.Ioan Hora a marcat din penalti, in minutul 42, acordat dupa un…

- Dinamo incearca sa se reinventeze dupa ani buni in care n-a contat in lupta pentru primele locuri. Preluați de un investitor spaniol, cu un nou antrenor și o sumedenie de transferuri realizate in ultimele saptamani, „cainii” au planuri indraznețe in sezonul actual. Azi, Dinamo incearca sa obțina prima…

- Formatia Dinamo a incheiat la egalitate, scor 1-1 (0-1), meciul sustinut, vineri, pe teren propriu, in compania echipei FC Botosani, in etapa a III-a a Ligii I, anunța news.ro.Pentru Dinamo a marcat Borja, in minutul 48, in timp ce FC Botosani a punctat prin autogolul lui Isma Lopez, din minutul…

- Sub conducere spaniola, dupa ce clubul a fost preluat de Pablo Cortacero, Dinamo continua seria transferurilor. Lotul lui Cosmin Contra, cel care a preluat echipa in aceasta vara, este remaniat drastic in aceasta perioada. Șase transferuri au fost deja realizate. Vlad Achim, Janusz Gol, Adam Nemec,…