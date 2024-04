Dinamo pornește contraatacul: „Azi, depunem recurs” Dinamo a primit motivarea pentru cele 4 etape de suspendare a terenului propriu, fara spectatori, echipa ispașind deja o runda fara fani in tribune. „Cainii” spera cel puțin la injumatațirea pedepsei. Dinamo a primit o suspendare de 4 etape dupa incidentele de la meciul cu UTA (1-0), Comisia de Disciplina a FRF luand o decizie extrem de drastica in contextul luptei finalei pentru evitarea retrogradarii. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

