Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul de pe langa Tribunalul Mures efectueaza cercetari pentru omor si ucidere din culpa, dupa ce intr-o locuinta din comuna Mica a fost descoperit cadavrul unei femei cu gatul taiat si al unui barbat...

- Circulatia rutiera va fi restrictionata miercuri pe autostrada A1 Deva – Sibiu pana in jurul orei 18.00, pentru asfaltarea gropilor de pe partea carosabila a benzii 1 si pe banda de urgenta. Pana la ora 16.00 va fi restrictionat traficul si pe autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, precum si pe A2 Bucuresti…

- O femeie a facut un gest care se putea termina tragic: l-a taiat la gat pe iubitul ei, cu un cuțit, pentru a ii salva viața. Sarah Glass, o moasa in varsta de 45 de ani, din Noua Zeelanda, a avut o prezența de spirit rar intalnita. In timp ce se afla impreuna cu iubitul sau la un gratar, acesta s-a…

- Problemele au inceput luni seara, cand doua aeronave au ajuns la Timișoara din cauza vremii nefavorabile de pe aeroporturile de destinație. Astfel, cursa Munchen-Sibiu a companiei Lufthansa a ajuns la Timișoara la ora 18.19, iar pasagerii au fost debarcați și au plecat spre Sibiu cu autocarele.…

- Am primit pe adresa redactiei o informare a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, al carui presedinte este prefectul judetului, Madalina Lupea, in care li se explica prahovenilor cum si cand se pot inchide scolile, din cauza conditiilor meteo. In acest timp, la Bucuresti s-a luat decizia…

- Codul portocaliu de ninsori și viscol din București și alte 12 județe a dus la inchiderea unor drumuri, dar și a trei porturi, conform centrului INFOTRAFIC. Situația drumurilor inchise, ora 6:45 ANM a emis o noua atenționare de vreme extrema, care a intrat in vigoare pe 26 februarie, condițiil meteo…

- Operatorul aerian Ryanair a anuntat ca va inchide baza de la Timisoara incepand cu 25 martie anul acesta din cauza performantelor comerciale slabe. Doua rute catre Milano si Bucuresti din si catre Timisoara vor continua sa functioneze pe timul verii acestui an.

- Comisia Europeana a transmis, miercuri, ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din sistemul judiciar din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile aduse legilor justitiei, codurilor penale și legilor privind conflictul de interese.