Stiri pe aceeasi tema

- REVOLTATOR… Umbra morții bantuie peste spitalul Huși, unde, in ultima perioada, unitatea medicala nu a mai fost in stare nici macar sa iși asigure garzile. Pare greu de crezut, dar la ATI, secția unde ajung cele mai grave cazuri sau pacienții abia operați, nu este medic, iar oamenii care se zbat intre…

- BLOCAJE… Semaforul instalat zilele trecute, pe podul de la intrarea in municipiul Vaslui dinspre Muntenii de Jos, a nemulțumit pe toata lumea: pe șoferi, pe cei care circula cu mijloacele de transport in comun, dar și pe vasluienii care desfașoara activitați economice in zona respectiva. Se lucreaza…

- Au aparut date noi despre tinerii care au ucis un barbat in plina strada in Crangași. Aceștia provin dintr-un mediu violent și inainte de atac și-au creat o reputație de oameni periculoși. Cel mai tanar dintre agresori, de numai 16 ani facea kickboxing de performanța și ii placea sa se prezinte ca o…

- Președintele USR, Catalin Drula, a adresat marți o solicitare catre premierul Marcel Ciolacu, cerand prezentarea „de indata” a unui plan de reducere a cheltuielilor. Acest demers vine in contextul in care Drula evidențiaza ca Romania se confrunta cu o situație delicata, nefiind sustenabila funcționarea…

- AMENDA… Primaria municipiului Barlad a fost sanctionata de comisarii Garzii de Mediu Vaslui pentru ca in zona ariei protejate Prodana s-a creat un adevarat depozit de gunoaie. Acesta se intindea pe o suprafata de circa 5 hectare si cuprindea atat deseuri vegetale, cat si deseuri menajere. Amenda se…

- CIUDAT… Au ramas mai puțin de trei luni pana cand comunele, orașele și municipiile din Romania iși vor alege noii primari, insa asta pare sa conteze mai puțin pentru administrația județului Vaslui, care se pregatește sa organizeze referendum pentru demiterea primarului Bebone Pletea, de la Ibanești.…

- MODIFICARI… Dupa ce s-au impacat, s-au certat și s-au impacat iar, certandu-se pe vanatoarea de primari, social-democrații liberalii s-au reunit la sfarșitul saptamanii trecute ca sa adopte ordonanța de comasare a alegerilor europarlamentare cu alegerile locale. Actul normativ cuprinde multe surprize.…

- Traian Basescu a vorbit, intr-o ediție speciala, la Romania TV, despre comasarea alegerilor locale cu cele parlamentare. Intrebat despre comasarea alegerilor, el a spus ca este o inșelatorie. „Pregatirea inceperii campaniei electorale s-a facut cu stangul. Nu-i permis sa comasezi, in interesul partidelor,…