Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, Justin Stefan, a declarat ca marca "Steaua Bucuresti" apartine Clubului Sportiv al Armatei, in timp ce dreptul de participare in Liga I este al gruparii FCSB. Despre problema palmaresului, acesta a precizat ca nu exista o decizie a vreunei instante…

- Nicolae Ciuca: "Pentru greselile, erorile sau abuzurile savarsite de unii dintre angajatii Ministerului Apararii Nationale in desfasurarea acelor evenimente, dincolo de raspunderile care au fost sau vor fi stabilite de instantele judecatoresti, este o datorie morala ca noi, cei de acum, sa cerem iertare…

- Premierul interimar Nicolae Ciuca, ministru al Apararii, a cerut scuze, in numele Ministerului Apararii Naționale, pentru ” greșelile, erorile sau abuzurile” comise de unii militari in timpul Revoluției din Decembrie 1989. Mesajul a fost publicat, pe internet, joi, de MApN, cu prilejul implinirii a…

- In cadrul unui mesaj transmis joi, 17 decembrie, cu ocazia marcarii a 31 de ani de la inceputul Revoluției din decembrie 1989, premierul interimar afirma ca trebuie facuta lumina in cazul celor „peste 1.000 de oameni cazuti din sete de libertate”, informeaza Agerpres.Premierul interimar Nicolae Ciuca…

- Urmare a articolului publicat in data de 08.12.2020, ora 09.00, pe site-ul www.prosport.ro , autori Andrei Trifan si Daniel Nazare, preluat si in social-media, referitor la concursul pentru incadrarea a 3 (trei) posturi vacante de personal civil de kinetoterapeut, in scopul corectei informari a opiniei…

- George Ogararu (40 de ani) este noul manager al echipei Steaua București. Fostul fundaș a acordat deja primul interviu in noua sa funcție, oferit chiar pe gazonul „bijuteriei” de 30.000 de locuri din Ghencea. Zilele trecute, Ogararu a purtat discuțiile decisive cu Madalin Hincu, comandatul in exercițiu…