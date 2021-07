Stiri pe aceeasi tema

- Cosmin Mladin și Dani Copil, capii mafiei țigarilor, din Arad, care s-au predat vineri la instanța, au fost audiați la DIICOT. Sai cel puțin procurorii au incercat pentru ca cei doi nu au dorit sa faca nici un fel de declarații. Cei doi sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat,…

- Cosmin Mladin și Dani Copil, capii mafiei țigarilor, din Arad, care s-au predat vineri la instanța, sunt practic liberi dupa ce judecatorii au amanat pana luni o decizie in ceea ce ii privește. Cei doi sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, contrabanda cu țigari și spalare…

- Gabriel Almași implinește astazi frumoasa varsta de 44 de ani, ocazie cu care, alaturi de melomani, ii uram un sincer La mulți Ani! Nascut in 20 iunie 1977 la Curtici, in județul Arad, Gabriel Almași este o figura cunoscuta in lumea muzicala timișoreana. Absolvent al Facultații de Muzica și Teatru din…

- La nivelul județului Timiș exista cateva vulnerabilitați, iar corupția este un flagel care trebuie prevenit, iar cand afecteaza sistemele publice trebuie activate mecanismele de control și de sancționare, a declarat, vineri, la Timișoara, ministrul de Interne Lucian Bode, care a avut o intalnire cu…

- Prim-ministrul Florin Citu, prezent joi la Timisoara, a declarat ca discuta zilnic cu ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, despre cazul de la Arad si ca mai multe echipe sunt implicate in descoperirea persoanelor vinovate pentru producerea exploziei care a dus la moartea omului de afaceri Ioan…

- Un medic din Arad a incercat, in zadar, sa demaște fraudarea unui concurs privind dobandirea specializarii, toate plangerile și petițiile sale fiind respinse de autoritați. Nemulțumit ca s-a copiat la examen, a reclamat membrii comisiei de examen pentru abuz in serviciu. Ancheta a fost clasata de procurori,…

- Dragan Ilin, ”cartița” lui Lucian Boncu in Poliție, care a fost dat afara din MAI, nu era doar furnizor de informații secrete pentru acesta, ci executa inclusiv misiuni de filaj sau contrafilaj pentru liderul interlop. Unul dintre momentele cheie ale operațiunilor lui Ilin pentru Boncu a fost ziua de…

- Ancheta DIICOT in dosarul in care este investigat planul de asasinare a jurnalistului Dragoș Boța, editorul șef al PRESSALERT.ro, pus la cale de liderul interlop Lucian Boncu continua. Va reamintim ca DIICOT a stabilit ca ”in cursul anilor 2018 – 2019, suspectul B.L.A. a inițiat anumite demersuri menite…