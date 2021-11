Explozia prețului la carburanți ii face pe hoți extrem de indrazneți și inventivi. Dupa celebrul furt de motorina de la baza militara americana de la Mihail Kogalniceanu din județul Constanța, acum nu scapa nici rezervoarele mașinilor. In noapte de sambata – spre duminica, un locuitor din Ploiești s-a trezit cu rezervorul perforat și cu toata motorina in valoare de 200-300 de lei furata. “Astazi, am gasit rezervorul gol, becul aprins in bord și de abia am ajuns la benzinarie. Vazand ca de sub mașina curge motorina in timpul alimentarii, cand m-am bagat sub mașina, surpriza: era data gaura in rezervor”,…