- Pilotul francez Romain Grosjean, victima a unui grav accident la Marele Premiu al Bahrainului, va fi externat marti, a anuntat echipa sportivului, Haas, informeaza lequipe.fr, potrivit news.ro Chiar daca va parasi spitalul dupa numai 48 de ore de la teribilul accident, Grosjean nu va concura…

- Pilotul masinii medicale, Alan van der Merwe, a declarat ca nu s-a mai confruntat cu o situatie similara celei generate de accidentul suferit de Romain Grosjean la Marele Premiu al Bahrainului, potrivit news.ro."O mare parte din asta se rezuma la pregatire cand ajungi la asa ceva si noi nu am mai…

