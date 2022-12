Ella Tina are parte de cele mai urate sarbatori de pana acum, caci in urma cu o luna mama ei s-a stins din viața in urma unei boli grave, iar viața brunetei s-a schimbat radical. Acum, in prag de Craciun, Ella Tina se odihnește doar cu calmante și nu-i vine sa creada ca nu o mai are pe mama langa ea. Ne-a povestit, cu ochii in lacrimi, despre cele mai grele clipe și cum lumea o judeca!